ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರವಾಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್!

ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದು ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 8:40 [IST]

English summary

Resignation of former Chief Minister SM Krishna to Congress has opened pandora's box, especially in Mandya. Many loyalist of Krishna have decided to quit the party. Keeping Ambarish away from the cabinet has dented the reputation in Mandya. What will happen in Mandya in upcoming assembly election to Karnataka?