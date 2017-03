ಸ್ಥಳೀಯರ ಹೆಗಲೇರಿದ ಸಿಇಒ ಪ್ರಕರಣ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಚರಂಡಿ ದಾಟುವಾಗ ದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹಲು ಎಂಬುವರ ಹೆಗಲೇರಿದ್ದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಅವರನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದವರೇ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The two people, named Devappa and Narasimhalu, who helped Raichur ZP CEO to cross drainage by carrying him of their shoulders, came to rescue the officer on Saturday. They tried to pour water on CEO's controversy, on saying that they voluentarily carried him on their shoulders.