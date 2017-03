ಮಣಿಪುರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್

ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ.

English summary

The BJP has made the campaign in Manipur a personal one. The BJP is looking to overthrow a Congress government of 15 years in Manipur which goes to polls on March 4 and 8. In a bid too connect with the voter, the BJP's National President, Amit Shah has embarked upon a door to door campaign.