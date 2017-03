ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ

ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಡಿ ವಸ್ತ್ರ ತೊಟ್ಟು, ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡು, 'ಓಂ ಭೂರ್ ಭುವ ಸ್ವಃ... ತತ್ ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ...ಎನ್ನುತ್ತ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A man in Lucknow airport practicing his daily rituals became viral in social media. the man identified as srinivas achar from Hubli, Karnataka.