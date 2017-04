ಕುಲಭೂಷಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯಾ ಪಾಕ್, ಏಜೆಂಟರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಥೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆ ಅನುಮಾನ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವರದಿ ಓದಿ.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 14:32 [IST]

English summary

There is one simple rule in the Intelligence Bureau and the Research and Analysis Wing. If your cover is blown, then you are on your own. When an agent is sent undercover to another country, he agrees that he will not rat the agency out if he caught. It is almost like signing a death warrant senior officials explain.