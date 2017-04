ಒಡವೆ ಮಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಚ್ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ವಿಲ್ಲುಪುರಂನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಒಡವೆಯನ್ನೇ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Meet Annapurna Mohan, a government school teacher from TN's Villupuram, who sold her jewellery, to raise funds to give her classroom an international look. Now, the students of class 3 in the school have access to facilities like an interactive smart board, piles of English books and furniture.