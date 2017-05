ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 45 ಕೋಟಿ ಹಳೆ ನೋಟು ಪತ್ತೆ

ರಾಮಲಿಂಗಂ ಅಂಡ್ ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ದಂಡಪಾಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

Chennai: Demonetized notes worth 45 cr recovered from textile shop in Kodambakkam,owner claims it belonged to a jeweler & was to be changed pic.twitter.com/ptG3RphcWl

English summary

The Chennai police recovered Rs 45 crore in demonetised currency notes from a textile shop in Chennai. The shop in Kodambakkam locality of the city, that incidentally sells police uniforms, had stacked old Rs 500 and Rs 1,000 notes.