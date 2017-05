ಮೇ 16 ರಿಂದ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಗಣತಿ

ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 16 ರಿಂದ ಮೇ 19ರವರೆಗೆ ಆನೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹುಲಿಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಹೀರಲಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Elephant census will be started in Karnataka from 19th May.