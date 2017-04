600 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಪ್ರೋ

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 600 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2000ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದೆಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

English summary

The country's third largest software services firm Wipro is learnt to have fired hundreds of employees as part of its annual "performance appraisal".