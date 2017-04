ಮುಂಗಾರು ಕೈ ಕೊಡುವ ಆತಂಕ, ಆರ್ ಬಿಐ ರೆಪೋ ದರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 6) ಘೋಷಿಸಿದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 6.25ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 15:34 [IST]

English summary

The Reserve Bank of India maintained status quo and retained the repo rate at 6.25 per cent in the first policy announcement of the new fiscal. The decision by the 6-member monetary policy committee was unanimous.