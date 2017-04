2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 7.25 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಲಿದೆ ಜಿಡಿಪಿ

2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ 7.25 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಜಿಡಿಪಿ 2.11 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (2015-16) ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 24, 2017, 18:01 [IST]

English summary

Currently the fastest-growing economy of the world, India's GDP size is poised to triple from the $2.11 trillion level (2015-16) to $7.25 trillion by 2030. The optimism stems from a presumption of high growth levels India is expected to experience in the coming years, according to the government's think-tank, NITI Aayog.