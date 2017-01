ನೋಟು ಹೊಡೆತ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಚೌಕಾಶಿ

ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇರುವ ಮಾಲ್ ಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಬಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಚೌಕಾಶಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಪನಗದೀಕರಣದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗಿನ ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ

Luxury brands are approaching top-end malls — from Emporio in New Delhi to UB City in Bengaluru — for rental reductions, saying they are one of the hardesthit sectors by demonetisation.