T20 WC: ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋಯ್ನಿಸ್ 'Hulk' ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರು ಹೊಗಳಿದ್ದೇಕೆ?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಷರ್ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋಯ್ನಿಸ್ ರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಕಸ್ ರನ್ನು 'Hulk' ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ಸರಣಿಯ ಪಾತ್ರವಾದ ಹಲ್ಕ್ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹಲ್ಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾರ್ಕಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆವು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸೀಸ್ ನಾಯಕ ಅರೋನ್ ಫಿಂಚ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ತಿಣುಕಾಡುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಾ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಸ್ ಮಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು.

ತ್ವರಿತ ಗತಿ ಅರ್ಧಶತಕ

ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59ರನ್ ಚೆಚ್ಚಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡವರು 'ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು 327 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಯಾರು ತಾನೆ ಮೆಚ್ಚದೆ ಇರಲ್ಲ.

