Madikeri

oi-Indresh K C

ಮಡಿಕೇರಿ, ಜೂನ್ 18: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೊಡಗಿನ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ನಾಶದ ಜತೆಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಗಿಡಗಳೇ ನಾಶವಾದವು. ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಿತ್ತಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ನಾಶವಾದವು.

ಆದರೆ, ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಫಸಲು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

About 30 thousand metric tons of oranges are grown annually in the area of about 8,000 hectares in Kodagu district. No Demand to Orange Fruits Due To Covid-19 Lockdown.