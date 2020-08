ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ, 29 ಮಂದಿ ಸಾವು

International

ಬೀಜಿಂಗ್, ಆ. 30: ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಫೆನ್ ಕೌಂಟಿಯ ಶಾಂಕ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಹಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡು ಮಹಡಿ ಕುಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 29ಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.

ಕ್ಸಿಯೂವಾ ವರದಿಯಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರದಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 29 ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 57 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 7 ಮಂದಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜಿಟಿಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಮಹಡಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

#UPDATE As of 1:30 a.m. on Sunday, 20 people have been killed and 21 others injured, of whom seven are in critical condition after a restaurant collapsed in N. #China's Shanxi Province on Saturday morning. pic.twitter.com/doCWz0jSl4