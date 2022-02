Features

ನವದೆಹಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ವಿವಾಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಪನೊಬ್ಬ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 18 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಬಿಭು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವೈನ್ ಎಂಬಾತ 18 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 67ರ ಹರೆಯದ ಈತ 51 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯನಂತೆ ಪೋಸು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾಲಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌, ವಕೀಲ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಅಧಿಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ರುಜುವಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನಕಲಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. "ಈತ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಸತ್ಪತಿ AFP ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸತ್ಪತಿ ಅವರ ತಂಡವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೇನ್ ಅವರನ್ನು ಜಾಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಈತ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮದುವೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

