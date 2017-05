ಅಮೆರಿಕಾದ ಎಡಿಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಎಡಿಸನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 14:10 [IST]

English summary

The idol of Lord Sri Krishna sculpted out of saligrama shile, which will be installed at Sri Krishna Vrindavana at the branch mutt of Puttige Mutt at Edison in New Jersey, U.S., was given a rousing welcome here on Wednesday.