ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಪ್ರಕರಣ: ಟಾಪರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದಲೇ ಕೃತ್ಯ!

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಟಾಪರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 28, 2017, 10:43 [IST]

English summary

In relation to Mysuru university students photos uploaded in an obscene website case, Jayalkshmipuram police detained a Master degree topper student Jayant Kumar.