ಮೈಸೂರಿನ ಜೈಲಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಾರದೆ ಕೈದಿ ಪರಾರಿ

ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದ ಕೈದಿ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಾರದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಮೈಸೂರಿನ ಜೈಲರಿಗೆ ಫಜೀತಿಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 19:06 [IST]

English summary

A prisoner on parole has given a slip to Mysuru police by not returning to jail within stipulated time. Kishan was given permission to visit his ailing father and return before 3rd February. But, he did not return on 6th February also. Jailer has filed a complaint with Mandi police.