ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ನೇಣು ಹಾಕಿದ ಭೂಪ

ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಸರಳ(25) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಳಾ ಪತಿ ವೀರಭದ್ರಾಚಾರಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹಗ್ಗದಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನೇಣು ಹಾಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 18:18 [IST]

English summary

A man who is unhappy by his wife's charecter killed and hanged her. The incident took place today in Mysuru.