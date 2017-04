ಬೇಸಿಗೆ ಮೋಜಿಗೆ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್

ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀಚ್ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿನ ಪಣಂಬೂರಿನ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ' ರೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

‘Rent a Sport’, a new concept introduced for more fun in Mangaluru’s Panambur Beach. As per this concept visitors can take bicycle, gaming and other facilities on rent to add more joy in beach.