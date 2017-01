ಕತ್ತರಿ ಸಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ

ಕತ್ತರಿ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 9:26 [IST]

Young man arrested by Bantwal police in Dakshina Kannada district. Abdul latif from Chittoor arrested for selling marijuana in rural area.