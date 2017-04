ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಕರಾವಳಿಯ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಟ್ಯಾಬ್‌!

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್‌, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ವಿವರ, ಮಾಲ್‌, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

English summary

Auto rickshaws in Mangaluru install tabs. The tab is fixed behind the driver's seat and display icons of temple, church, mosque, hotel, mall and other tourist spots situated in the city and the coastal region. On clicking the desired icon, the passenger will get information regarding the place.