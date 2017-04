ಹಡಗು ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇ-ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ!

ಬಂದರುಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ದೇಶದ ಬೃಹತ್ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇ-ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In line with the Union government’s policy on ‘ease of doing business’ in ports, on arrival e-visa stamping facility has been extended to cruise tourists calling at the New Mangaluru Port.