ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು 25 ಕುರಿಗಳು ಬಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ

ದೊದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಗೌಡ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಜು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕುರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.

English summary

Two farmers Ramesh and Raju was injured by a lightning strike as they grazing their Sheeps in the farm field in Gavimath her in KR Pet of Mandya. 25 sheeps also died in the horrific incident.