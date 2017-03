ಬರೀ 36 ಗಂಟೆಯಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ ನೀಡೋ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ!

ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕು ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 36 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಭಕ್ತರು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ

Story first published: Friday, March 17, 2017, 8:47 [IST]

English summary

Chowdeshwari temple in Hemmanahalli, Maddur taluk opens once in a year. But devotees gets Godess Chowdeshwari darshanam only for 36 hours.