ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ದುರಂತ: ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಮೃತರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸಾವು

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆಘಾತಗೊಂಡ ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಾಣದ್ ಸಹ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In a strange incident, Shankrappa banad's death news kills his uncle Sangappa Banad also. By hearing Shankrappa's death news, Sangappa met with heart attack and dies.