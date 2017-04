ಮತದಾನ ದಿನ : ದೇಶದ 8 ರಾಜ್ಯಗಳ, 10 ಕ್ಷೇತಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್

ದೇಶದ 8 ರಾಜ್ಯಗಳ, 10 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭಾನುವಾರದಂದೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 8:27 [IST]

English summary

Voting is underway in 10 assembly constituencies in 8 states including Srinagar, Nanjangud and Delhi in by-elections today(April 09).