ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಗೌರವಿಸಿ, ಗೋ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ

ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗುವಂತಹ ಗೋ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಸ್ತಿ ದರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 6:57 [IST]

English summary

Spiritual head of the Ajmer Sharif dargah on Monday called upon Muslims to give up beef eating and said triple talaq is against Sharia.