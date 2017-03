ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದವನು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ

ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಗರಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೂ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ

Written by: ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 15:40 [IST]

English summary

Rape attempt accused arrested by Garaga police, Dharawad district. Shivananda Kamathi accused, he attempted to rape a teacher.