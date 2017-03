ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಮಹೀಂದ್ರಗೆ 8 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು ಆದಾಯ ನಷ್ಟ

ಅಪನಗದೀಕರಣ ಬಳಿಕ ಮಹೀಂದ್ರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು. ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪೆನಿ ಎಂಡಿ ಪವನ್‌ ಗೊಯೆಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 18:22 [IST]

English summary

The Indian automobile and tractor sectors suffered a revenue loss of Rs 8,000 crore in November and December due to demonetisation,said Mahindra & Mahindra Managing Director Pawan Goenka.