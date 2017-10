ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನೆಹ್ರಾ, ಯಾಕ್ ಗಾಬರಿ ಆದ್ರಾ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03: ಪ್ರವಾಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 15 ಆಟಗಾರರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.

ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ-20 ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ ಟಿ-20 ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗಳಾದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಟಿ-20 ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

Ashish Nehra? Why? May be good bowler for 4 overs but fielding? It's so important in T20s. Why can't we turn to young talent? #INDvAUS https://t.co/Q0tgf0cG2G — Chandan (@Chandan3) October 2, 2017

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಹಾಗೂ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Nehra makes come back again. Kuldeep Yadav was just 5 and couldn't even pronounced Cricket properly when Nehra played his 1st intl. match. — Sunil- The Cricketer (@1sInto2s) October 2, 2017

ಆದರೆ, 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನೆಹ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಮಣೆ ಹಾಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.



People who think Ashish Nehra doesn't deserve to be in the squad, look at his T20 stats please and compare it with likes of bhuvi and bumrah pic.twitter.com/lWdBMlJh1y — Krishna Sangeeth (@whiletruelearn) October 2, 2017

ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ಅನುಭವ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹ್ರಾ ಅವರ ಪರ ವಿರೋಧ ಟ್ವೀಟ್ ಗಳತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗಾಯಾಳುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆಹ್ರಾ, ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದರು.

India so tired of smashing up the Aussies they've picked Ashish Nehra for the T20s...rumour Ajit Agakar coming back too... #indvaus — Innocent Bystander (@InnoBystander) October 1, 2017

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 16.50 ಬೌಲಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 22 ಸರಾಸರಿಯಂತೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.



No Raina,Yuvraj.. bt Nehra In...Nehra is a legend now fr me...a pacer at 38 is fitter n faster thn young one’s..inspiration @indiatvnews — Samip Rajguru (@samiprajguru) October 2, 2017

ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ನೆಹ್ರಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನೆಹ್ರಾಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

