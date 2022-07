ರಾಯಚೂರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹಸಿರು ರೋಗ: ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

Agriculture

oi-Umapathi Ramoji

ರಾಯಚೂರು,ಜು5: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಮರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದದ್ಯಾಂತ ಅನ್ನದಾತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ ಕಡೆಗೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಳೆ ಅರಳದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಧರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು 8101 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ 15279 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 188.61ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 1207ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 2927ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 242.50 ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಧಾರಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆಯತ್ತ ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಸುರಿಯಾದ ಕಾರಣ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ಮೇ 2ನೇ ವಾರದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆಯತ್ತ ರೈತರು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯಚೂರು ರಾಜಕಾರಣ: ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್

ರೋಗ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಖುಷ್ಕಿ ಭೂಮಿ ಸೇರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರೈತರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಖುಷ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಖುಷ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7852 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 17.753 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

: Due to the lack of rain and green disease, sunflower crop has completely failed and farmers across raichur district are in despair. this time the farmers are more interested in sunflower crop and have taken loan and sown it. but the farmers are in trouble because the crops are not blooming.