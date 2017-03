ರಮೇಶ್ ನಟನೆಯ 'ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ' ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು

ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ನೂರನೇ ಚಿತ್ರ 'ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ' ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಿಮೇಕ್ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕದ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 12:18 [IST]

English summary

According to a suit filed against the makers of the Kannada movie Pushpaka Vimana (2017), they have not purchased the Kannada-language remake rights of the movie. It is an infringement of the rights owned by Kross Pictures India.