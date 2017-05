ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಪ್ರಕಟ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Read in English:

Story first published: Friday, May 12, 2017, 13:05 [IST]

Education Minister Tanveer Sait today (May 12) announced SSLC board examination 2017 results. Karnataka Secondary education Examination Board (KSEEB) conducted exam March 30 -April 12, 2017

Other articles published on May 12, 2017