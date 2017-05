SSLC ಫಲಿತಾಂಶ : ಉಡುಪಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ಬೀದರ್ ಗೆ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನ

2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 67.87 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡಾ ಬಾಲಕಿಯರು ಮೇಲುಗೈ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Karnataka SSLC examination 2016 results announced on Friday, May 12 by Education Minister Tanveer Sait. SSLC results district wise statistics with district position in comparison with last year results is here. Udupi tops the table with 94.23% and Bidar is at the bottom of the row.