ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ 129ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಕೆಕೆಆರ್ ಗೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ

ಐಪಿಎಲ್ 10ರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 128/7 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 22:30 [IST]

English summary

Kolkata Knight Riders have won the toss and invited Sunrisers Hyderabad to bat first in the eliminator game of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Wednesday (May 17).Kolkata restrict Hyderabad to 128/7, need 129 to win Eliminator