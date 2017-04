ಐಪಿಎಲ್-10: ಧೂಳಿಪಟವಾಗುತ್ತವಾ ಆ ಹತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು?

ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ಚಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕಳೆದ 9 ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ 10 ದಾಖಲೆಗಳತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುಹಾಯಿಸೋಣವೇ?

English summary

The 10th edition of the Indian Premier League (IPL) starts tonight (April 5) in Hyderabad. As always, a new season comes with full of expectations. As they say, records are meant to be broken. In IPL 2017, fans will be hoping that previous marks are replaced with new ones.