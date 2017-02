ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ: ದ.ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸಾಧಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ತಂಡಗಳ ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Sunday, February 12, 2017, 10:44 [IST]

South Africa have returned to the top of the ICC ODI Team Rankings after sweeping aside Sri Lanka 5-0 at Centurion on Friday (February 10). India are at 4th position.