“ಉಳಿಯ ದ್ವೀಪ” ಉಳಿಸಲು ಹೊರಟ ಮಾದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‍ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯ ಎಂಬ ದ್ವೀಪವಿದೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

English summary

3 Mechanical Engineering Students are trying to make Pavoor - Uliya Island to mainland. Uliya island has no transport facilities nor proper drinking water, so many death cases have been reported due to intake of salt water. Engineerinf students are now on a mission to set up RO Purifier to the Uliya Island.