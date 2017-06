ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 19: ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ 2017ರ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹುರಿಯತ್ ಮುಖಂಡರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಮುಖಂಡ ಮಿರ್ ವೈಜ್ ಫರೂಖ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ನೆರವಾಗುವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.



ನೀವೇಕೆ ಬಾರ್ಡರ್‌ ದಾಟುತ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಬಹುದು (ಚೈನೀಸ್‌?), ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈದ್‌ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ನೆರವು ನೀಡ್ತೀನಿ' ಎಂದು ಗಂಭೀರ್‌ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

A suggestion @MirwaizKashmir why don't u cross the border? U will get better fireworks (Chinese?), Eid celebs there.I can help u wid packing — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 18, 2017

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಿರ್ ವೈಜ್ ಫರೂಖ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. ಮಿರ್ ವೈಜ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ನಡೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು.



Fireworks all around, feels like an early Eid here. Better team took the day. Congratulations team #Pakistan — Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) June 18, 2017

ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನ ಹರಿದ್ವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಕೆಲ ಹುಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.



As we were finishing taraweeh,could hear the fire crackers bursting, well played team #Paksitan. Best of luck for the finals! — Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) June 14, 2017

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು 180ರನ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ.