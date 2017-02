ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್: 2 ಸೈನಿಕರು, 4 ಉಗ್ರರ ಸಾವು

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎನ್ಕೌಂಟರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Security forces killed four Hizbul Mujahideen militants in an encounter at Nowpora Yaripora area of Jammu and Kashmir’s Kulgam district. Two Army jawans were killed in the operation and one police personal from the Jammu and Kashmir police's Special Operation group have been injured.