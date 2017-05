ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಬೆಳೆಗಾರ: ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಸಂತಸ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 23:43 [IST]

English summary

M S Boje Gowda planter from Chikkamagaluru takes over as Coffee Board ChairmanM S Boje Gowda, a planter from the India's key coffee growing region of Chikmagalur, took over as the Coffee Board Chairman on Wednesday. MP Shobha Karandlaje has welcomed this move and said man issued of planters will be solved in coming days.