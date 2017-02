ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ನೀರಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಪಾನಿ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪುರಿ, ಹಬೆಯಾಡುವ ಮಸಾಲೆ-ಬಟಾಣಿ, ನಾಲಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಂದು ಹಪಹಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಖಾರ... ತರಹೇವಾರಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಲು ಹನುಮಂತನಗರದ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 15:56 [IST]

English summary

Mouthwatering Bangapet panipuri available near PES college, Hanumanthnagar, Bengaluru. Price between 20 to 25 Rupees. But you can enjoy new variety of panipuri, masala puri and other tasty food here.