ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕೋರ್ಟ್!

ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಲಯ ಗರಂ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 14ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

And to all those who r responsible fr me to see this day,,,,tnx a ton :) .. stay happy n blessed... I wsh only good to all.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 16:59 [IST]

English summary

Actor Kichcha Sudeepa who is busy in Hebbuli promotion and his wife Priya did not turn up at the family court today (March 09) for a hearing on their divorce. The case is adjourned to June 14 for the final hearing and both have appear before court in person.