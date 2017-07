ಅನ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಡಿ ರೂಪಾಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 20: ಕಾರಾಗೃಹ ಡಿಐಜಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಿ ರೂಪಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲಾಖೆ ಡಿಐಜಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರಿಗೆ ಡಿ ರೂಪಾ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹಳೆ ಟ್ವೀಟೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಜೈಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಯಲಿಗೆಳೆದ ರೂಪಾಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಡಿ ರೂಪಾ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವಂತಿದೆ. 'ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅನ್ಯಾಯವೇ ಇರುವಾಗ...ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವರದಿ ನೀಡಿ ಡಿಜಿ ಹಾಗೂ ಐಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರೆಸಿದ್ದ ಡಿ ರೂಪಾ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಭಾಗದ ಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

ವರ್ಗಾವಣೆ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತೆ ಡಿ ರೂಪಾ, "ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗವಾಣೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು," ಎಂದು ಡಿಐಜಿ ಡಿ. ರೂಪ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿಯಂತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ



Respected Mam..Your braveness and courage will serve as inspiration to many, just like respected #KiranBediji.

God bless you always. — Arif Maghribi (@DrKashmirM) July 18, 2017

I am also struggling alone for Justice.Corruption has occupied the whole system.I am suffering a lot n will die without getting Justice :-( pic.twitter.com/zDYn7JFo1m — VADIRAJU HM (@VADIRAJUHM) July 18, 2017

The targeting of honest officers should give us sleepless nights as it showcases the deep rot that has seeped into the system. @RSSorg pic.twitter.com/t3nhVQdSqD — Basant Nayar (@basant_nayar) July 19, 2017

ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಮಾಜಿ ಯೋಧಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರು(ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)