ತಂದೆಯ ಮೃತದೇಹ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಐಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮಾರ್ಚ್ 17 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ಐಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಪಿ. ಛಬ್ರಾ (81) ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (BMCRI) ಗೆ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Shalini Rajanish, an IAS officer of Karnataka donated his father's cadaver to Bangalore medical collage and Research Centre. Her father P.P.Chhabra (81) died on Friday (March 17th)