Sports

Ramesh B

Heena Sidhu clinches gold in women's 10m Air Pistol event at Commonwealth Shooting Championships pic.twitter.com/S35X9BbHS4

English summary

Indian shooter Heena Sidhu clinched a gold medal in the women's 10m Air Pistol event at the Commonwealth Shooting Championships, Brisbane on Tuesday. ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಶೂಟಿಂಗ್: ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಭಾರತದ ಹೀನಾ ಸಿಧು