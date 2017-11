ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ಕಣ್ಣು, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!

Football

ವಿಕಾಸ್ ನಂಜಪ್ಪ

Subscribe to Oneindia Kannada

ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯವರನ್ನು ಜೈಲು ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ Just Do IT, Just Terrorism ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹವಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

English summary

After releasing a poster of Lionel Messi crying blood the Islamic State has issued another threat to football fans planning to watch the 2018 World Cup in Russia.