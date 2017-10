ಬೆಕಮ್ ಆದ ಧೋನಿ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ ಝೀವಾ

ಮುಂಬೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳು ಝೀವಾ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಆಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಫ್ ಸಿ ತಂಡವು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ತಂಡವನ್ನು 7-3 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ 2-2 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.



Great day for Charity and for winning as well!!! 🤙😎

Thank you everyone who have made this possible and thanks to All Heart FC for the everlasting support. You all made my day! 🙏😇 #CelebrityClasico #AllHeartFC #AllStarFC pic.twitter.com/ulv0Gp5NyD